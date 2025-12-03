New York: Alexandria Real Estate Equities in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali
, che tratta in perdita del 4,68% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Alexandria Real Estate Equities
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di Alexandria Real Estate Equities
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52,39 USD. Supporto a 50,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 54,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)