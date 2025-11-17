Fondo Mi.To Real Estate, primo investimento a Torino: rendimento atteso sopra al 12%

(Teleborsa) - Il, iniziativa di Green Arrow Capital e Crea.Re Advisory dedicata al mercato Real Estate residenziale mid-size nelle città di Milano e Torino, ha annunciato il suo. Si tratta di un progetto di riqualificazione e vendita frazionata di un immobile storico sito in via della Consolata, nel cuore di Torino, a pochi passi da Piazza Castello.L'investimento torinese è stato originato dal team di Crea.Re Advisory che ha guidato, per conto del Fondo gestito da Green Arrow Capital, la strutturazione dell'operazione mettendo a sistema le solide relazioni con controparti istituzionali.di Via della Consolata, unacon cui è stato sottoscritto un accordo per la valorizzazione dell'immobile. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari.L'operazione di riqualificazione darà vita ad un, con la realizzazione di 14 appartamenti e due unità retail al piano strada, con attività di light refurbishment delle unità abitative e delle parti comuni. Il completamento del progetto immobiliare torinese è previsto entro 12 mesi, in linea con la strategia del Fondo Mi.To che punta alla realizzazione di investimenti di rapida esecuzione, con interventi agili e mirati che garantiscano la valorizzazione di immobili di medie dimensioni in contesti urbani consolidati e di prestigio.L'operazione di via della Consolata permetterà di generare un rendimento atteso (