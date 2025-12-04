Spread tocca minimi sotto i 70 punti: livelli più bassi da fine 2009

(Teleborsa) - Continua il processo di, che buca anche la soglia dei 70 punti, scendendo, che sconta una situazione politica ed economica complicata. E sempre di più il differenziale di rendimento dei titoli di stato sovrani rappresenta undi una Nazione.Ladi rendimento tra itedesco di pari scadenza si è attestata a, dopo esser scesa temporaneamente al di sotto di questa importante soglia psicologica. Livelli lontanissimi dal picco di 574 punti base toccato a novembre 2011, in piena crisi finanziaria., corrispondente ad un livello dello Spread di 70 punti,rispetto al 2,74% corrisposto dal decennale tedesco. Lo, parallelamente, sosta sui 74 punti, con un rendimento del decennale (OAT) del 3,48%. Fa meglio lache oggi vanta uno Spread a 66 punti ed un rendime to dei titoli decennali del 3,40%, mentre lavede lo Spread a 49 punti ed il rendimenti del Bonos al 3,23%.Il miglioramento del differenziale, chee quindi gli interessi pagati dal MEF, rappresenta undell'Italia, che implica unae la capacità diprogrammate. Un fattore questo che è stato ampiamente riconosciuto anche dalle, che hannonell'ultima tornata di revisioni del rating. Da Fitch a Moody's: le agenzie hanno riconosciuto all'Italia il miglioramento dei conti pubblici e la capacità di portare avanti un programma di politica economica ben definito.La prima a muoversi a settembre è stata, che ha alzato il rating sovrano dell'Italia a BBB+ con un outlook stabile, il primo upgrade da parte dell'agenzia dal 2021, riconoscendo all'Italia la maggiore credibilità fiscale, una gestione più rigorosa dei conti pubblici, la stabilità politica e la capacità di realizzare riforme. Poi, a ottobreha confermato il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile, in seguito alle valutazioni positive sui conti pubblici ed alla stabilità politica del paese. A seguire,ha alzato il rating a lungo termine dell'Italia ad A (Low) con un trend passato da positivo a stabile, mentre l'agenziaha valutato l'Italia con BBB+ ed un outlook alzato a positivo. A chiudere il cerchio, che recentemente ha promosso l'Italia, alzando il rating da Baa3 a Baa2, con outlook rivisto da positivo a stabile.