Spread tocca minimi sotto i 70 punti: livelli più bassi da fine 2009

(Teleborsa) - Continua il processo di ridimensionamento dello Spread "trocolore"
, che buca anche la soglia dei 70 punti, scendendo ben al di sotto di quello francese
, che sconta una situazione politica ed economica complicata. E sempre di più il differenziale di rendimento dei titoli di stato sovrani rappresenta un "termometro" della stabilità politica
di una Nazione.
La differenza
di rendimento tra i titoli decennali italiani (BTP) rispetto al Bund
tedesco di pari scadenza si è attestata a 70 punti
, dopo esser scesa temporaneamente al di sotto di questa importante soglia psicologica fino a 69,52 punti, ai minimi da dicembre 2009
. Livelli lontanissimi dal picco di 574 punti base toccato a novembre 2011, in piena crisi finanziaria. Il rendimento del BTP a 10 anni
, corrispondente ad un livello dello Spread di 70 punti, è sceso al 3,44%
rispetto al 2,74% corrisposto dal decennale tedesco. Lo Spread francese
, parallelamente, sosta sui 74 punti, con un rendimento del decennale (OAT) del 3,48%. Fa meglio la Grecia
che oggi vanta uno Spread a 66 punti ed un rendime to dei titoli decennali del 3,40%, mentre la Spagna
vede lo Spread a 49 punti ed il rendimenti del Bonos al 3,23%.
Il miglioramento del differenziale, che riduce il costo del nostro debito
e quindi gli interessi pagati dal MEF, rappresenta un riconoscimento della stabilità politica
dell'Italia, che implica una politica economica programmata e prevedibile
e la capacità di realizzare le riforme
programmate. Un fattore questo che è stato ampiamente riconosciuto anche dalle agenzie di rating
, che hanno promosso l'Italia
nell'ultima tornata di revisioni del rating. Da Fitch a Moody's: le agenzie hanno riconosciuto all'Italia il miglioramento dei conti pubblici e la capacità di portare avanti un programma di politica economica ben definito.
La prima a muoversi a settembre è stata Fitch
, che ha alzato il rating sovrano dell'Italia a BBB+ con un outlook stabile, il primo upgrade da parte dell'agenzia dal 2021, riconoscendo all'Italia la maggiore credibilità fiscale, una gestione più rigorosa dei conti pubblici, la stabilità politica e la capacità di realizzare riforme. Poi, a ottobre S&P Global
ha confermato il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile, in seguito alle valutazioni positive sui conti pubblici ed alla stabilità politica del paese. A seguire, Morningstar DBRS
ha alzato il rating a lungo termine dell'Italia ad A (Low) con un trend passato da positivo a stabile, mentre l'agenzia Scope Ratings
ha valutato l'Italia con BBB+ ed un outlook alzato a positivo. A chiudere il cerchio Moody's
, che recentemente ha promosso l'Italia, alzando il rating da Baa3 a Baa2, con outlook rivisto da positivo a stabile.