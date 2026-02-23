Istat, l'inflazione frena all'1% a gennaio ai minimi da novembre 2024

(Teleborsa) - Confermata rallentamento l'inflazione in Italia
, che a gennaio ha registrato un incremento mensile dello 0,4% ed una crescita tendenziale dell'1% dal +1,2% di dicembre e sui livelli più bassi da novembre 2024. Il dato conferma la stima preliminare diffusa dall'Istat a fine mese.
La crescita tendenziale dell’indice generale si deve prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni alimentari,
sia quelli non lavorati (+2,5%) sia quelli lavorati (+1,9%), a all'aumento dei Servizi relativi all’abitazione
(+4,4%), dei Tabacchi
(+3,3%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona
(+3,0%).L'inflazione di fondo
, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari a +1,7%
e quella al netto dei soli beni energetici a +1,9%.
A gennaio, i prezzi dei beni
registrano una variazione su base tendenziale del -0,2%,
mentre i prezzi dei servizi
risultano in crescita del +2,5%
. Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, è pari a +2,7 punti percentuali.
Il cosiddetto carrello della spesa
, che include i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, aumenta dell’1,9%
rispetto a gennaio 2025 così come i prezzi dei beni ad alta frequenza d’acquisto. La variazione congiunturale
dell’indice generale (+0,4%) risente principalmente dell’aumento dei prezzi degli Energetici regolamentati
(+8,9%), dei Servizi relativi all’abitazione
(+1,9%), degli Alimentari
, non lavorati (+1,2%) e lavorati (+0,6%), degli Energetici non regolamentati (+1,1%), dei Beni durevoli (+0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,7%). L’unico calo su base congiunturale si registra per i prezzi dei Servizi di trasporto (-3,8%).L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +0,4%
sia per l’indice generale (a dicembre era nulla) sia per la componente di fondo (+0,2% a dicembre).L’indice armonizzato dei prezzi al consumo
(IPCA) registra una variazione pari a -1,0% su base mensile
, per effetto dell’avvio dei saldi invernali
di abbigliamento e calzature ed a +1,0% su base annua
(da +1,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare.