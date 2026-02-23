Istat, l'inflazione frena all'1% a gennaio ai minimi da novembre 2024

(Teleborsa) -, che a gennaio ha registrato un incremento mensile dello 0,4% ed una crescita tendenziale dell'1% dal +1,2% di dicembre e sui livelli più bassi da novembre 2024. Il dato conferma la stima preliminare diffusa dall'Istat a fine mese.La crescita tendenziale dell’indice generale si deve prevalentemente alla dinamica dei prezzi deisia quelli non lavorati (+2,5%) sia quelli lavorati (+1,9%), a all'aumento dei Servizi relativi all’(+4,4%), dei(+3,3%) e dei(+3,0%)., al netto degli energetici e degli alimentari freschi,e quella al netto dei soli beni energetici a +1,9%.A gennaio, iregistrano una variazione su base tendenziale delmentre i prezzi deirisultano in crescita del. Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, è pari a +2,7 punti percentuali.Il cosiddetto, che include i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona,rispetto a gennaio 2025 così come i prezzi dei beni ad alta frequenza d’acquisto.dell’indice generale (+0,4%) risente principalmente dell’aumento dei(+8,9%), dei Servizi relativi all’(+1,9%), degli, non lavorati (+1,2%) e lavorati (+0,6%), degli Energetici non regolamentati (+1,1%), dei Beni durevoli (+0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,7%). L’unico calo su base congiunturale si registra per i prezzi dei Servizi di trasporto (-3,8%).sia per l’indice generale (a dicembre era nulla) sia per la componente di fondo (+0,2% a dicembre).(IPCA) registra una variazione pari a, per effetto dell’avvio deidi abbigliamento e calzature ed a(da +1,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare.