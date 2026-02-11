Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:18
25.059 -0,27%
Dow Jones 16:18
50.037 -0,30%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:17
24.885 -0,41%

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Health Care

Il Comparto sanitario dell'Area Euro ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 910,55 punti.
