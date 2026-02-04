Milano 10:07
46.650 +0,49%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:07
10.374 +0,58%
Francoforte 10:07
24.680 -0,41%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
In lieve calo il settore costruzioni a Milano, che continua la giornata sotto la parità a 74.073,76 punti.
