Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Modesto guadagno per il Nasdaq Composite, che avanza di poco a +0,22%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23.581,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.352,3. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23.810,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)