Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 4/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre

Modesto guadagno per il Nasdaq Composite, che avanza di poco a +0,22%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23.581,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.352,3. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23.810,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
