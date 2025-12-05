Milano 10:43
43.559 +0,09%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:43
9.726 +0,16%
Francoforte 10:43
23.974 +0,39%

Borsa: Londra, apertura +0,13%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,13%
Indice FTSE-100 +0,13% a quota 9.723,22 dopo l'apertura.
Condividi
```