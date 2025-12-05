GOLD del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Seduta trascurata per il metallo giallo, che archivia la giornata con un timido +0,14%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4.226,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4.197,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4.185,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)