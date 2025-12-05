Indel B, Manganello: prevediamo ripresa mercato Automotive da giugno ed espansione in Sud America

(Teleborsa) - "I ricavi dei primi nove mesi sono stati sostanzialmente in linea con l'anno scorso, per quanto riguarda l'Automotive
. Per noi l'Automotive è Automotive Truck: siamo il leader mondiale nella vendita di frigo nelle cabine dei truck. Automotive Truck ha avuto un calo del 5%, ma gli altri settori
che sono il Leisure
- cioè gli yacht e il Recreational Vehicle - e l'Hospitality
- ovvero gli alberghi e le navi da crociera - sono cresciuti molto
. Perciò, in definitiva, il fatturato alla fine del Q3 2025, è stato in linea con quello dell'anno precedente". Lo ha detto a Teleborsa Mirco Manganello, CFO di Indel B
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Per fine anno prevediamo lo stesso andamento
: fondamentalmente Automotive in flessione. In flessione perché Automotive Truck è molto ciclica, soprattutto negli Stati Uniti e noi siamo grossi esportatori negli Stati Uniti. Perciò quest'anno prevediamo di chiuderlo più o meno ai livelli di fatturato dell'anno scorso, al netto dell'acquisizione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una buona acquisizione a giugno, ma esclusa quella, il fatturato è circa come l'anno scorso".
"Per il prossimo anno prevediamo una crescita
, che è dovuta sia all'M&A sia al fatto che i mercati cresceranno e l'Automotive dovrebbe riprendere da giugno
. Perciò la ciclicità dovrebbe diventare positiva e riprendere", ha proseguito Manganello.
Più in generale, per il Gruppo Indel B la visione sul 2026 è positiva perchè, spiega il CFO, "i mercati del Leisure e dell'Hospitality stanno crescendo, prevediamo continuino a crescere, e l'Automotive si riprenderà
. Ripeto, è un mercato ciclico: di solito tre anni cresce, un anno, un anno e mezzo cala. Quando i grossi spedizionieri rinnovano le flotte il mercato cresce. Da giugno 2026, poi il 2027-2028, è prevista la crescita per il rinnovo delle flotte, soprattutto nel Nord America, negli Stati Uniti".
Guardando alle varie geografie, prosegue Manganello, il Gruppo Indel B si attende "una certa stabilità" dell'Europa e "crescita" del Nord e Sud America, "soprattutto Nord America per l'Automotive Truck". La crescita in Europa è vista "sui settori Leisure e Hospitality", quindi "hotel, navi da crociera e Recreational Vehicle". Yacht e Recreational Vehicle sono "settori che hanno sofferto negli ultimi due anni", aggiunge il CFO e "perciò prevediamo una ripresa".
I mercati di sbocco di Indel B, ha ricordato il CFO, sono Europa, Middle East e Nord America. "Prevediamo un'espansione in Sud America
. Nel Far East no. Il Far East è un altro tipo di mercato: avevamo una joint venture locale, abbiamo ceduto la nostra partecipazione, abbiamo riportato le produzioni in Italia, perché per i nostri prodotti il mercato cinese non è ancora maturo. Nei prossimi anni, fra 4-5-6 anni, inizieranno a mettere il frigo dentro al truck, inizieranno magari a produrre qualche yacht anche loro, allora magari diventerà interessante", ha concluso Manganello.