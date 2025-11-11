Milano 16:32
Neuberger Berman annuncia la chiusura del fondo NB Private Debt V da 7,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Neuberger Berman, gestore di investimenti globale, privato e di proprietà dei dipendenti, ha annunciato la chiusura definitiva di NB Private Debt V (il "Fondo"). Il Fondo ha raccolto 7,3 miliardi di dollari, leva finanziaria inclusa, superando il suo obiettivo iniziale.

Il Fondo mira a investire in prestiti senior secured, first lien e unitranche a società statunitensi di private equity di alta qualità. La sua base di investitori è composta da una vasta gamma di istituzioni globali provenienti da Nord America, Sud America, Europa, Medio Oriente e Asia.
