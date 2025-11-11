Datrix, la controllata Bytek sigla un accordo strategico con Brands for Less Group

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha fatto sapere che la controllata Bytek – la martech company del Gruppo – ha siglato un nuovo accordo con, tra i principali retailer off-price nei mercati del Golfo e del Sud-Est asiatico.L’accordo segna un ulteriore passo avanti nel percorso di internazionalizzazione del Gruppo, che oggi genera la maggior parte dei suoi ricavi al di fuori del mercato italiano. L’intesa segue infatti il consolidamento delle attività in, oggi primo mercato del Gruppo, confermando la capacità di attrarre clienti di rilevanza internazionale nei mercati più dinamici come quello dell’area MENA, dove la trasformazione digitale rappresenta una priorità strategica.Il progetto, guidato da Bytek, prevede l’adozione dellasviluppata internamente per l’analisi avanzata dei dati di prima parte, con l’obiettivo di supportare Brands for Less nell’ottimizzazione dellee nella valorizzazione dei segmenti ad alto potenziale."L’accordo con Brands for Less dimostra come la strategia del Gruppo Datrix, basata sull’AI applicativa, sia riconosciuta e apprezzata da realtà globali in contesti altamente competitivi. Dopo gli Stati Uniti, l’espansione in Medio Oriente conferma la solidità del nostro modello, capace di generare valore concreto e misurabile su scala internazionale - dichiara, CEO di Datrix - Grazie a un modello operativo che integra visione strategica, tecnologia proprietaria e presidio locale, Datrix si posiziona come punto di riferimento per le imprese che vogliono affrontare la trasformazione digitale attraverso soluzioni AI affidabili, scalabili e orientate al risultato".