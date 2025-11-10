Salzgitter, perdita nei nove mesi inferiore alle attese ma abbassa guidance 2025 e rimanda il pareggio

(Teleborsa) - Salzgitter
ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2025
, segnalando un contesto di mercato ancora fragile nonostante timidi segnali di rialzo dei prezzi. Il gruppo siderurgico tedesco prevede ora ricavi "poco sopra" i 9 miliardi di euro, restringendo la precedente forchetta di 9,0-9,5 miliardi. L’obiettivo di utile operativo
(EBITDA) è stato ridotto nella parte alta del range, ora compreso tra 300 e 350 milioni di euro. L’azienda stima una perdita ante imposte tra 50 e 100 milioni di euro
, dopo aver precedentemente indicato un possibile pareggio
.
"Se la prevista ripresa economica dovesse concretizzarsi il prossimo anno, prevediamo un miglioramento complessivo degli utili", ha dichiarato la responsabile finanziaria del gruppo, Birgit Potrafki
.
Nei primi nove mesi del 2025, Salzgitter ha registrato una perdita pre-tax di 72,7 milioni
, inferiore alle attese, e un EBITDA di 224 milioni, sopra le stime.