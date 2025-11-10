Salzgitter, perdita nei nove mesi inferiore alle attese ma abbassa guidance 2025 e rimanda il pareggio

Salzgitter

(Teleborsa) -ha rivisto al ribasso le, segnalando un contesto di mercato ancora fragile nonostante timidi segnali di rialzo dei prezzi. Il gruppo siderurgico tedesco prevede ora ricavi "poco sopra" i 9 miliardi di euro, restringendo la precedente forchetta di 9,0-9,5 miliardi. L’obiettivo di(EBITDA) è stato ridotto nella parte alta del range, ora compreso tra 300 e 350 milioni di euro. L’azienda stima una, dopo aver precedentemente indicato un possibile"Se la prevista ripresa economica dovesse concretizzarsi il prossimo anno, prevediamo un miglioramento complessivo degli utili", ha dichiarato la responsabile finanziaria del gruppo,Nei primi nove mesi del 2025, Salzgitter ha registrato una, inferiore alle attese, e un EBITDA di 224 milioni, sopra le stime.