Salzgitter, perdita nei nove mesi inferiore alle attese ma abbassa guidance 2025 e rimanda il pareggio

Salzgitter, perdita nei nove mesi inferiore alle attese ma abbassa guidance 2025 e rimanda il pareggio
(Teleborsa) - Salzgitter ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2025, segnalando un contesto di mercato ancora fragile nonostante timidi segnali di rialzo dei prezzi. Il gruppo siderurgico tedesco prevede ora ricavi "poco sopra" i 9 miliardi di euro, restringendo la precedente forchetta di 9,0-9,5 miliardi. L’obiettivo di utile operativo (EBITDA) è stato ridotto nella parte alta del range, ora compreso tra 300 e 350 milioni di euro. L’azienda stima una perdita ante imposte tra 50 e 100 milioni di euro, dopo aver precedentemente indicato un possibile pareggio.

"Se la prevista ripresa economica dovesse concretizzarsi il prossimo anno, prevediamo un miglioramento complessivo degli utili", ha dichiarato la responsabile finanziaria del gruppo, Birgit Potrafki.

Nei primi nove mesi del 2025, Salzgitter ha registrato una perdita pre-tax di 72,7 milioni, inferiore alle attese, e un EBITDA di 224 milioni, sopra le stime.
