Londra: movimento negativo per BP

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo petrolifero inglese
, con una flessione del 2,60%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BP
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BP
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di BP
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,563 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,495. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)