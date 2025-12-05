Milano 10:47
43.588 +0,16%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:47
9.729 +0,19%
Francoforte 10:47
23.984 +0,43%

Londra: movimento negativo per BP
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo petrolifero inglese, con una flessione del 2,60%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BP rispetto all'indice.


Lo status tecnico di BP è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,563 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,495. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,63.

