Londra: movimento negativo per BAE Systems

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,11%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 16,96 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 17,41. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 16,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)