Milano
14:57
43.499
+0,33%
Nasdaq
2-dic
25.556
0,00%
Dow Jones
2-dic
47.474
0,00%
Londra
14:57
9.692
-0,10%
Francoforte
14:57
23.732
+0,09%
Mercoledì 3 Dicembre 2025, ore 15.13
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento negativo per ICG
Londra: andamento negativo per ICG
Migliori e peggiori
,
In breve
03 dicembre 2025 - 13.00
Ribasso composto e controllato per la
società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Condividi
Titoli e Indici
ICG
-2,44%
