Milano 14:40
45.009 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:40
9.904 +0,05%
Francoforte 14:40
24.405 +1,32%

Londra: movimento negativo per 3i Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, in flessione del 3,56% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3i Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per 3i Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 40,06 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 41,66 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 39,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
