New York: positiva la giornata per Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, in guadagno del 3,57% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lululemon Athletica
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Lululemon Athletica
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 192,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 186. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 199,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)