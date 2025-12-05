Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 20:58
25.703 +0,48%
Dow Jones 20:58
48.026 +0,37%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: positiva la giornata per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, in guadagno del 3,57% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lululemon Athletica più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Lululemon Athletica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 192,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 186. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 199,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
