Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 18:08
25.120 -1,95%
Dow Jones 18:08
46.830 -1,02%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

New York: prevalgono le vendite su CarMax

A picco il rivenditore statunitense di auto usate, che presenta un pessimo -19,79%.
