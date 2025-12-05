Milano 16:04
43.660 +0,32%
Nasdaq 16:04
25.769 +0,73%
Dow Jones 16:04
48.103 +0,53%
Londra 16:04
9.710 -0,01%
Francoforte 16:04
24.115 +0,97%

New York: spinge in avanti Globalfoundries

Migliori e peggiori
New York: spinge in avanti Globalfoundries
(Teleborsa) - Ottima performance per Globalfoundries, che scambia in rialzo del 4,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Globalfoundries rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,73 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38,24. L'equilibrata forza rialzista di Globalfoundries è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 41,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```