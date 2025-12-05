New York: spinge in avanti Globalfoundries

Globalfoundries

Nasdaq 100

Globalfoundries

Globalfoundries

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,07%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,73 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38,24. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 41,22.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)