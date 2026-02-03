Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:03
25.185 -2,15%
Dow Jones 21:03
49.040 -0,74%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

New York: balza in avanti Exelon

New York: balza in avanti Exelon
Avanza il distributore di energia elettrica e gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.
