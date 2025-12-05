Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:23
25.679 +0,38%
Dow Jones 19:23
47.993 +0,30%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Petrolio a 60,13 dollari alle 19:30

Petrolio a 60,13 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 60,13 dollari per barile alle 19:30.
