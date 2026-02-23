Milano 9:51
46.752 +0,60%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:51
10.677 -0,09%
25.146 -0,45%

Petrolio a 65,66 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 65,66 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 65,66 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```