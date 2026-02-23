Milano 16:41
46.833 +0,77%
Nasdaq 16:41
24.793 -0,88%
Dow Jones 16:41
48.979 -1,30%
Londra 16:41
10.686 -0,01%
Francoforte 16:41
25.036 -0,89%

Petrolio a 66,04 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 66,04 dollari per barile alle 11:30.
