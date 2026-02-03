Milano 16:49
46.351 +0,75%
Nasdaq 16:49
25.475 -1,02%
Dow Jones 16:49
49.458 +0,10%
Londra 16:49
10.301 -0,39%
Francoforte 16:49
24.783 -0,06%

Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto telecomunicazioni in Italia
Cede alle vendite l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 12.069,38 punti.
Condividi
```