Milano 10:49
43.604 +0,20%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:50
9.732 +0,22%
Francoforte 10:49
23.996 +0,48%

Piazza Affari: positiva la giornata per Technogym

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Technogym
Seduta positiva per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che avanza bene del 3,39%.
Condividi
```