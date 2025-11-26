Milano 12:27
42.930 +0,54%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 12:27
9.635 +0,26%
Francoforte 12:27
23.574 +0,47%

Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe

Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un rialzo del 2,30%.
