Milano
12:27
42.930
+0,54%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
12:27
9.635
+0,26%
Francoforte
12:27
23.574
+0,47%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 12.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
Piazza Affari: positiva la giornata per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
26 novembre 2025 - 12.30
Bene l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un rialzo del 2,30%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: sviluppi positivi per Technoprobe
Piazza Affari: giornata depressa per Technoprobe
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Technoprobe
Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
+2,30%
Altre notizie
Piazza Affari: amplia il rialzo Technoprobe
Piazza Affari: mette il turbo Technoprobe
Technoprobe, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi al rialzo per Technoprobe
Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe
Piazza Affari: accelera Technoprobe
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto