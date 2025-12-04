Milano 10:56
43.385 +0,01%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:56
9.697 +0,05%
Francoforte 10:56
23.872 +0,75%

Piazza Affari: positiva la giornata per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per il comparto del commercio in Italia, che continua la giornata in aumento dell'1,05% rispetto alla chiusura precedente.
