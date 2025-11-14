Milano 13:43
43.793 -2,15%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:43
9.628 -1,83%
Francoforte 13:43
23.653 -1,62%

Piazza Affari: calo per Technogym

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Technogym
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, con una flessione del 2,59%.

Il movimento di Technogym, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Tecnicamente, Technogym è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```