Piazza Affari: calo per Technogym

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,59%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,37.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)