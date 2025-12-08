Auto1, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Protagonista Auto1
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Auto1
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,68 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,28. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)