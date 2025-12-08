Milano 17:35
Auto1, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Protagonista Auto1, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Auto1 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,68 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25,28. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
