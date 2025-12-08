Milano 8-dic
43.433 0,00%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 8-dic
9.645 -0,23%
Francoforte 8-dic
24.046 +0,07%

Cambi: euro a 181,271 yen alle 19:30

Euro a 181,271 sullo yen alle 19:30.
