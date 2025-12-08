Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:37
25.585 -0,42%
Dow Jones 18:37
47.728 -0,47%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Media

L'Indice del settore Media europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 298,26 punti.
