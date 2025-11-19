Milano 15:18
42.807 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:19
9.532 -0,22%
Francoforte 15:18
23.299 +0,51%

Francoforte: giornata depressa per Auto1

Ribasso per Auto1, che presenta una flessione del 3,28%.
