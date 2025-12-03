Milano 14:56
43.501 +0,34%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:56
9.691 -0,11%
Francoforte 14:56
23.729 +0,08%

Francoforte: giornata depressa per Evotec
Composto ribasso per Evotec, in flessione del 2,98% sui valori precedenti.
