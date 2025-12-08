Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:41
25.593 -0,38%
Dow Jones 18:41
47.732 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

GOLD del 7/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

Giornata fiacca per il metallo giallo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4.205, con il supporto più immediato individuato in area 4.193,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.189,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
