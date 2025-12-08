GOLD del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre
Giornata fiacca per il metallo giallo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4.205, con il supporto più immediato individuato in area 4.193,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.189,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)