Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Avanza l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Babcock International Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a -0,48% del principale indice della Borsa di Londra).


La situazione di medio periodo di Babcock International Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 11,77 sterline. Supporto visto a quota 11,56. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,98.

