Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

FTSE 100

Babcock International Group

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a -0,48% del).La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 11,77 sterline. Supporto visto a quota 11,56. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)