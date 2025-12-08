Londra: andamento rialzista per Babcock International Group

(Teleborsa) - Avanza l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Babcock International Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,09%, rispetto a -0,48% del principale indice della Borsa di Londra
).
La situazione di medio periodo di Babcock International Group
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 11,77 sterline. Supporto visto a quota 11,56. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)