Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:44
25.589 -0,40%
Dow Jones 18:44
47.738 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: Air Products and Chemicals si muove verso il basso

Ribasso scomposto per la società che produce gas industriali, che esibisce una perdita secca del 5,36% sui valori precedenti.
