New York: acquisti a mani basse su Walt Disney

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il creatore di Mickey Mouse
, che mostra una salita bruciante del 3,99% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Walt Disney
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del colosso dell'intrattenimento
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 105,2 USD con area di resistenza individuata a quota 110. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 102.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)