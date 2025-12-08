Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:45
25.580 -0,44%
Dow Jones 18:45
47.737 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: calo per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei beni di largo consumo, che presenta una flessione del 2,24%.

La tendenza ad una settimana di Procter & Gamble è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la big di Cincinnati, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 139 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 142,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 137,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
