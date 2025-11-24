New York: scambi negativi per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dei beni di largo consumo
, che mostra un decremento del 2,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Procter & Gamble
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,14%, rispetto a -1,73% dell'indice americano
).
Lo status tecnico della big di Cincinnati
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 149,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 147. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 152,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)