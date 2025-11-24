Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: scambi negativi per Procter & Gamble

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dei beni di largo consumo, che mostra un decremento del 2,02%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Procter & Gamble mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,14%, rispetto a -1,73% dell'indice americano).


Lo status tecnico della big di Cincinnati è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 149,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 147. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 152,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```