New York: rosso per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso dei beni di largo consumo
, che mostra un decremento del 2,69%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Procter & Gamble
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario della big di Cincinnati
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 141,9 USD. Prima resistenza a 145,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 140,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)