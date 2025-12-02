New York: rosso per Procter & Gamble

colosso dei beni di largo consumo

Dow Jones

Procter & Gamble

indice americano

big di Cincinnati

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,69%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario dellasi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 141,9 USD. Prima resistenza a 145,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 140,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)