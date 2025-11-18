Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:49
24.635 -0,67%
Dow Jones 18:49
46.254 -0,72%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: in calo United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo United Health
Sottotono la big delle assicurazioni sanitarie, che passa di mano con un calo del 2,99%.
Condividi
```