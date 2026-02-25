Milano 17:35
New York: scambi in positivo per American Express

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il famoso gruppo delle carte di credito, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.

Lo scenario su base settimanale di American Express rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del gruppo delle carte di credito segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 323,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 330,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 319,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
