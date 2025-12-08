New York: violenta contrazione per Ralph Lauren

(Teleborsa) - Ribasso per la maison statunitense
, che tratta in perdita del 3,83% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Ralph Lauren
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Ralph Lauren
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 362,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 350. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 374,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)