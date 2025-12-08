Milano 8-dic
43.433 0,00%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 8-dic
9.645 -0,23%
Francoforte 8-dic
24.046 +0,07%

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Ralph Lauren
(Teleborsa) - Ribasso per la maison statunitense, che tratta in perdita del 3,83% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Ralph Lauren rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Ralph Lauren è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 362,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 350. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 374,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
