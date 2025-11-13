Milano 9:36
44.999 +0,46%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:36
9.893 -0,18%
24.380 0,00%

Piazza Affari: violenta contrazione per Azimut

Ribasso scomposto per la società di servizi finanziari, che esibisce una perdita secca del 13,02% sui valori precedenti.
