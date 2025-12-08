Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:48
25.592 -0,39%
Dow Jones 18:48
47.736 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

PALLADIUM del 7/12/2025

Finanza
PALLADIUM del 7/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un -0,03%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.471,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.452,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.491,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
