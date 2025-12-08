PALLADIUM del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un -0,03%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.471,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.452,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.491,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)