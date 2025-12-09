Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:06
25.683 +0,22%
Dow Jones 19:06
47.654 -0,18%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,69%

Il CAC40 termina a 8.052,51 punti

Parigi porta a casa un calo dello 0,69%, con chiusura a 8.052,51 punti.
