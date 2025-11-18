Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:44
24.617 -0,74%
Dow Jones 18:44
46.201 -0,84%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,86%

Il CAC40 chiude a 7.967,93 punti

In forte ribasso Parigi, che mostra una discesa dell'1,86% e archivia la seduta a 7.967,93 punti.
