Milano
17:35
42.839
-2,12%
Nasdaq
18:44
24.617
-0,74%
Dow Jones
18:44
46.201
-0,84%
Londra
17:35
9.552
-1,27%
Francoforte
17:35
23.181
-1,74%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 19.01
Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,86%
Il CAC40 chiude a 7.967,93 punti
In breve
,
Finanza
18 novembre 2025 - 17.43
In forte ribasso Parigi, che mostra una discesa dell'1,86% e archivia la seduta a 7.967,93 punti.
