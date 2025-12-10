Milano
17:35
43.465
-0,25%
Nasdaq
19:47
25.591
-0,30%
Dow Jones
19:47
47.704
+0,30%
Londra
17:35
9.656
+0,14%
Francoforte
17:35
24.132
-0,13%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 20.03
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,37%
Il CAC40 termina a 8.022,69 punti
In breve
,
Finanza
10 dicembre 2025 - 17.43
Parigi porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 8.022,69 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(119)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,37%
Altre notizie
