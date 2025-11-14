Milano 9:58
44.436 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:59
9.709 -1,01%
23.877 -0,68%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,56%)

Il CAC40 scambia in avvio a 8.186,14 punti

Finanza
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,56%, dopo aver aperto a 8.186,14 punti.
